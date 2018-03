Polizeidirektion Pirmasens / Wochenendhaus aufgebrochen

Wochenendhaus aufgebrochen

Pirmasens - Am Sonntagnachmittag bemerkte der Besitzer eines Wochengrundstücks auf dem Imserbühl einen Einbruch in sein Gartenhaus. So stiegen die Einbrecher über ein Fenster ins Innere der Hütte und durchsuchten verschiedene Behältnisse. Auch wurde die Tür eines danebenstehenden Anbaus aufgehebelt. Wertgegenstände sind nach Angaben des Eigentümers offensichtlich nicht gestohlen worden. Im Zusammenhang mit dem Einbruch wurde auch ein zweiter Einbruch in ein Wochenendhaus in der Nachbar-schaft bekannt.

