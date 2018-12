Polizeidirektion Pirmasens / Zaun zerschnitten

Zaun zerschnitten

Busenberg - Im Zeitraum vom 17.11. - 30.11. wurde ein etwa 40 Meter langer Maschendrahtzaun in der Eichelbergstraße in Busenberg durch einen oder mehrere Unbekannte zerschnitten. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Dahn unter 06391 9160 oder pidahn@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0 www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.