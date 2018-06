Polizeidirektion Pirmasens / Zu schnell in die Linkskurve - ...

Zu schnell in die Linkskurve - Auto liegt auf dem Dach:

Lemberg, L 485. - Mittwoch 13.6.2018, 14.05 h. - Ein Ford-Fahrer fuhr auf der Landstraße von der Langmühle in Richtung Glashütte. In einer Linkskurve verlor er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW. Er kam zunächst nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Randstein, schleuderte dann nach links und kam in der Straßenböschung auf dem Dach zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dazu musste kurzfristig die Straße abgesperrt werden.

