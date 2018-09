Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - ...

Zweibrücken - Straßenverkehrsgefährdung

Zweibrücken - Am 07.09.2018, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Zweibrücken mit seinem Mofa die Fasaneriestraße in Richtung Fasanerie. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Dabei zog er sich Schürfwunden im Gesicht zu und klagte über Atembeschwerden. Bei dem Mofafahrer wurde im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Da aufgrund der Atemprobleme kein Alco-Test möglich war, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

