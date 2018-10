Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - Kellerbrand

Zweibrücken - Kellerbrand

Zweibrücken - Am 12.10.2018, gegen 08:15 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen Kellerbrand in der Sauerbruchstraße in Zweibrücken informiert. Das Anwesen wurde vorsorglich evakuiert. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Keller des Mehrfamilienhauses schnell gelöscht werden. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache vermutlich in einer Kiste mit Elektroteilen aus. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Ein Gebäudeschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

