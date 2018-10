Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - Ladendiebstahl

Zweibrücken - Ladendiebstahl

Zweibrücken - Am 12.10.2018, gegen 16:45 Uhr, wurde eine 43-jährige Frau aus Zweibrücken von einer Mitarbeiterin des Lidl-Marktes in der Sickingerhöhstraße in Zweibrücken beobachtet, wie sie Waren im Wert von etwa 20 Euro in ihre Handtasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Sie bekam ein Hausverbot für diesen Lidl-Markt.

