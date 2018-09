Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken / Ladendiebstahl im ...

Zweibrücken / Ladendiebstahl im Outlet

Zweibrücken - Am 01.09.2018 kam es um 17:00 Uhr im Nike-Store zu einem Ladendiebstahl. Das dortige Sicherheitspersonal sprach einen 18-jährigen Mann an, der mit neuen Sportschuhen an den Füßen das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Es stellte sich dann heraus, dass der junge Mann zusammen mit seiner 40-jährigen Mutter und seinen drei Geschwistern im Alter von 4, 8 und 11 Jahren im genannten Geschäft war. Auch die drei Kinder trugen neue Turnschuhe, die gebrauchten Schuhe ihrer vier Kinder konnten in der Handtasche der Mutter aufgefunden werden. Die erlangten Schuhe hatten ein Wert von 257 Euro.

