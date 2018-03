Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken-Oberauerbach - ...

Zweibrücken-Oberauerbach - Schwelbrand in Heizungsanlage

Zweibrücken - Am 16.03.2018, gegen 13:40 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle Landau hiesiger Dienststelle ein Schwelbrand in einer Heizungsanlage eines Wohnanwesens in Zweibrücken-Oberauerbach, Battweilerstraße, mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im Pelletslager des Anwesens zu einem Schwelbrand mit leichter Rauchentwicklung gekommen war, welcher durch Einsatz von CO2 schnell gelöscht wurde; die Pellets wurden abgesaugt. Es entstand weder Sach- noch Gebäude- noch Personenschaden. Mögliche Ursachen könnten ein technischer Defekt bzw. mangelhafte Qualität der Pellets sein. Ein Fremdverschulden ist nach bisherigen Ermittlungen auszuschließen. Die Feuerwehren der Stadt Zweibrücken und die Werksfeuerwehr der Fa. Bosch waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und ca. dreißig Feuerwehrleuten im Einsatz. Vor Ort waren ebenfalls vorsichtshalber zwei Rettungswagen. Der Verkehrsfluss in der Battweilerstraße war bis ca. 18:00 Uhr durch den Einsatz der Feuerwehr teilweise stark eingeschränkt.

