Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken-Oberauerbach / ...

Zweibrücken-Oberauerbach / Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken - Am 15.08.2018, um 07:30 Uhr fuhr die 18-jährige Nutzerin eines roten Minis von Contwig in Rtg. Oberauerbach. In einer leichten Linkskurve der K13 kam ihr kurz vor Oberauerbach ein weißer Opel mit einer Fahrzeughälfte auf ihrer Fahrbahn entgegen. Trotz Ausweichmanöver der Frau touchierten sich beide Außenspiegel, worauf sich der weiße Opel von der Unfallstelle entfernte. Der geschätzte Schaden an dem Mini liegt bei ca. 300 Euro.

