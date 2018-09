Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - Ölspur Waldweg ...

Zweibrücken - Ölspur Waldweg Staatswald Birkhausen

Zweibrücken - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit zwischen dem 19.09.2018 und dem 20.09.2018, 12:00 Uhr, eine Ölspur im Staatswald Birkhausen verursacht. Dieser Weg wird von Ortskundigen seit der Sperrung von Althornbach gerne als Ausweichstrecke benutzt. Die Ölspur beginnt im Wald Höhe Rimschweiler und endet an zu Zufahrt auf die B 424 zwischen Zweibrücken-Ixheim und Rimschweiler. Im Bereich der Einmündung auf die B 424 ist ein größerer Ölfleck, möglicherweise hat der Fahrzeugführer den Defekt an seinem Fahrzeug erst dort entdeckt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

