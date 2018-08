Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken /Sachbeschädigung an ...

Zweibrücken /Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zweibrücken - Zwischen dem 14.08.2018, 16:30 Uhr und dem 15.08.2018, 08:45 Uhr entstand an einem geparkten, blauen Hyundai ix 35 ein Schaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Gewo-Bau in der Herzog-Wolfgang-Straße abgestellt. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug von Unbekannten auf beiden Seiten mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.pizweibruecken@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.