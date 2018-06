Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken / Sachbeschädigung an Kfz

Zweibrücken / Sachbeschädigung an Kfz

Zweibrücken - Zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagabend, 22:00 Uhr, wurde ein in der Taubenstraße in Höhe Anwesen Nr. 36 abgestellter Pkw beschädigt. An dem schwarzen Fiat Punto wurden mittels eines scharfen Gegenstandes auf beiden Fahrzeugseiten Lackkratzer verursacht. Der Sachschaden dürfte bei ca. 2000 EUR liegen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter Tel.: 06332/976-0.

