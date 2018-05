Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken-Taschendiebstahl

Zweibrücken-Taschendiebstahl

Zweibrücken - Am 27.05.2018 gegen 20:30 Uhr meldete eine 37 jährige Frau aus Lebach der hiesigen Dienststelle, dass sie ihre GUESS Geldbörse aus ihrer Handtasche von unbekannten Tätern entwendet bekam. Der Taschendiebstahl muss sich im NIKE Factory Store oder der Watch Station des Outlet Center Zweibrücken am 27.05.2018 in der Zeit von 18:00 Uhr und 19.00 Uhr ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 240 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen Tat. (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de).

