Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - Taschendiebstahl im ...

Zweibrücken - Taschendiebstahl im Outlet

Zweibrücken - Am 13.10.2018, war eine 68-jährige Frau aus dem Saarland mit ihrer 46-jährigen Tochter im Outlet shoppen. Nach Verlassen des Nike-Stores, in welchem sie sich zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr aufhielten, stellte die Frau den Verlust ihrer Geldbörse fest. Offensichtlich öffnete der bislang unbekannte Taschendieb den Reisverschluss der Handtasche, während diese von der Frau über der Schulter getragen wurde und entwendete so den Geldbeutel. Der Taschendieb erbeutete ca. 140 Euro Bargeld, EC- und Kreditkarte. Die Ermittlungen dauern an.

