Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken / Trunkenheit im Verkehr

Zweibrücken / Trunkenheit im Verkehr

Zweibrücken - Am 01.09.2018 wurde um 00:40 Uhr in der Hauptstraße am Zentralen Omnibusbahnhof ein grauer Audi A3 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 35-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,96 Promille. Der Audi wurde vor Ort verschlossen, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden präventiv sichergestellt und der Fahrer des Audis wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

OTS: Polizeidirektion Pirmasens newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117677 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117677.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0 www.pizweibruecken@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.