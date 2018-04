Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - Unfall mit ...

Zweibrücken - Unfall mit leichtverletzter Person

Zweibrücken - Am 20.04.2018, gegen 07:20 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau aus Zweibrücken mit ihrem PKW die Ixheimer Straße in Richtung Zweibrücken-Zentrum. Hinter ihrem Fahrzeug fuhr ein 16-jähriger Mann aus Zweibrücken mit seinem Leichtkraftrad. An einem Zebrastreifen hielt die PKW-Führerin verkehrsbedingt an. Der Leichtkraftfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm haltende Fahrzeug auf. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden betrug insgesamt ca. 2000 Euro.

