Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken / Verkehrsunfall

Zweibrücken / Verkehrsunfall

Zweibrücken - Am 31.08.2018 kam es um 12:00 Uhr in der Von-Rosen-Straße zu einem Verkehrsunfall mit 3 Unfallbeteiligten und einem Gesamtsachschaden von ca. 3500 Euro. Der 74-jährige Nutzer eines schwarzen 3er BMW wollte rückwärts in eine Parklücke einparken und übersah dabei einen, am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten, Opel Combo. Durch den Anstoß wurde dieser nach vorne geschoben und beschädigte noch einen davor geparkten Mercedes CLA im Heckbereich.

