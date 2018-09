Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken / Verkehrsunfall

Zweibrücken / Verkehrsunfall

Zweibrücken - Am 01.09.2018 kam es um 10:15 Uhr in der Oselbachstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten und einem Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die 86-jährige Fahrerin eines grauen VW Golf befuhr die Kasernenstraße und wollte nach links in die Oselbachstraße einbiegen. Dabei übersah sie ein, die bevorrechtigte Oselbachstraße befahrendes Taxi. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Weder die 86-jährige Frau noch der 61-jährige Taxifahrer wurden verletzt.

