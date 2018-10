Polizeidirektion Pirmasens / Zweibrücken - Verkehrsunfall mit ...

Zweibrücken - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zweibrücken - Bereits am 12.10.2018, gegen 09.15 Uhr, kam es in Zweibrücken, im Kreuzungsbereich der Delawarestraße und der Landstuhler Straße, zu einem Verkehrsunfall mit ca. 12.000 Euro Sachschaden. Ein 27-jähriger Mann hatte mit seinem Fahrzeug die Vorfahrt eines 53-jährigen Mannes missachtet, der mit seinem Fahrzeug die Landstuhler Straße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der beiden Unfallbeteiligten.

