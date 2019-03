Polizeidirektion Ratzeburg / Mehrere Diebstähle auf einem ...

Mehrere Diebstähle auf einem Friedhof in Lauenburg

Ratzeburg - 26. März 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 25./26.03.2019 - Lauenburg

Vom 19.03.2019 / 14:00 bis zum 20.03.2019 / 08:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf dem evangelischen Friedhof in der Lütauer Chaussee.

Der / die Täter entwendeten 35 von insgesamt 70 Pflanzen einer Buchsbaumhecke. Die Hecke wurde erst kurz zuvor neu angelegt. Die einzelnen Buchsbäume hatten eine Höhe von 15-20 cm.

Die Stehlgutsumme beläuft sich auf 170,- Euro.

Vom 25.03.2019 / 16:00 Uhr bis zum 26.03.2019 / 08:00 Uhr, kam es zu einer weiteren Tat auf dem Friedhof in Lauenburg. In unmittelbarer Nähe zur dortigen Friedhofskapelle sollte eine neue Grabanlage entstehen. Hierzu hatte der Gärtner in Kreisform neue Heckensträucher gepflanzt. 40 Stück dieses immergrünen Heckengewächses vom Typ Ilex Crenata (Japanische Stechpalme) wurden entwendet.

Alle Pflanzen wurden ausgegraben und entwendet.

Bei diesem Diebstahl beläuft sich der Schaden auf 120,- Euro.

Die Polizei Lauenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wer hat Personen gesehen, die diese Pflanzen ausgegraben und abtransportiert haben? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fahrzeug machen, mit dem die Pflanzen befördert wurden?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer 04153-3071-0.

