Polizeidirektion Ratzeburg / Pkw-Brand hatte technische Ursache

Pkw-Brand hatte technische Ursache

Ratzeburg - Schwarzenbek

Am 30.05.2018, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Aubenasstraße in Schwarzenbek zum Brand an einem Pkw Dacia. Der Dacia brannte dabei im Frontbereich vollständig aus. Durch das Feuer am Dacia wurden noch drei nebenstehende Pkw (schwarzer Honda, grauer Mercedes, blauer Opel) teilweise erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugenaussagen zufolge ist eine Brandstiftung für das Feuer auszuschließen.

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43735 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43735.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg Holger Meier - Stabsstelle / Presse - Telefon: 04541/809-2010