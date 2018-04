Polizeidirektion Ratzeburg / Schuppenbrand in Siek

Schuppenbrand in Siek

Ratzeburg - 23. April 2018 / Kreis Stormarn - 23.04.2018- Siek

In der Nacht zu heute, gegen 04:05 Uhr, kam es in Siek zum Brand eines Schuppens. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Der Schuppen war etwa 24 qm groß und darin wurde u.a. Brennholz, Mülltonnen und ein Grill gelagert. Die Löscharbeiten dauerten bis 05:40 Uhr an. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Am angrenzenden Wohnhaus entstanden im Bereich des Daches Hitzeschäden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

