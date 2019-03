Polizeidirektion Ratzeburg / Sicherheitstraining für ...

Sicherheitstraining für Motorradfahrer 2019

Nach schwierigen Verhandlungen ist es gelungen, im Jahr 2019 das bewährte Motorrad Sicherheitstraining wieder aufleben zu lassen!

Mit einem neuen Trainer findet an dem bekannten Veranstaltungsort

Ausbildungspark Lübeck, Lübeck-Blankensee, Am Flugplatz 4

folgenden Terminen

Sa. 11.05.2019, 9:00 - 17:00 Uhr So. 12.05.2019, 9:00 - 17:00 Uhr So. 26.05.2019, 9:00 - 17:00 Uhr Sa. 01.06.2019, 9:00 - 17:00 Uhr So. 16.06.2019, 9:00 - 17:00 Uhr

jeweils ein Sicherheitstraining statt.

Pünktlich zum Saisonstart sollten verantwortungsvolle Biker ihre Fahrfähigkeiten durch ein Sicherheitstraining überprüfen und so die nötige Sicherheit für die kommende Motorradsaison erhalten.

Gründe für das Verursachen von Motorradunfällen sind häufig eine allgemein zu hohe bzw. den Straßen- oder Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit, sowie Fehler beim Überholen.

Aber auch Kreuzungs- und Einmündungsbereiche sind für Motorradfahrer gefährlich, da sie dort oft von anderen Fahrzeugführern übersehen werden und ihnen somit die Vorfahrt / der Vorrang genommen wird.

Die Zweiradfahrer sollen durch besondere Übungen im Erkennen von Unfallgefahren beschult werden.

Trainingsinhalte sind u. a.:

- erkennen typischer Unfallsituationen - verbessern des Handlings durch Langsamfahren im Stop-and-Go-Verkehr - enges Wenden auf der Straße - Slalom fahren - plötzliches schnelles Ausweichen mit Lenkimpulstechnik - BLA-Technik (Bremsen / Lösen / Ausweichen) bei Hindernissen - gebremstes Ausweichen mit ABS-Technik - feinfühliges Bremsen auf unterschiedlicher Fahrbahn - optimales sicheres Fahren in Kurven - Praxistipps in einem Technikcheck

Die Teilnahme kostet 100,-EUR.

Anmeldung über: Polizeidirektion Ratzeburg Seestraße 12 - 14 23909 Tel. 04541 / 8092110 oder 8092131 bzw. einsatz.ratzeburg.pd@polizei.landsh.de

