Polizeidirektion Ratzeburg / Streit unter Schülern

Streit unter Schülern

Ratzeburg - 21. März 2018 / Kreis Stormarn - 21.03.2018 - Bargteheide

Heute gegen 11:45 Uhr ist es an einer Schule in Bargteheide zu einem Streit unter Schülern gekommen, welcher zu einem polizeilichen Einsatz führte.

Nach einem Streit zwischen zwei Schülern erfuhr ein großer Bruder an einer benachbarten Schule davon und wollte die Sache klären. Der große Bruder (15 Jahre) tauchte dann in der Schule auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befürchteten Mitschüler nun, dass dieser dem "Gegner" etwas antun könnte und so entstand die Mutmaßung, dass er ein Messer dabei haben müsste.

Der große Bruder wurde zur Befragung mit zur Polizeistation Bargteheide genommen. Ein Messer wurde bei ihm nicht gefunden. Alles Weitere müssen jetzt die Ermittlungen ergeben.

