Polizeidirektion Ratzeburg / Zeugen nach Einbruch gesucht

Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg - Ahrensburg

Am 24.09.2018 kam es in einem Einfamilienhaus in der Hansdorfer Straße in Ahrensburg zu einem Einbruch.

Unbekannte Täter hebelten das im rückwärtigen Bereich gelegene Küchenfenster auf und drangen so in das Haus ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht hatten, verließen der/die Täter das Gebäude durch das aufgehebelte Fenster. Es wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Auf Grund von Angaben des Geschädigten kann der Tatzeitraum auf 45 Minuten, von 10.50 Uhr bis 11.35 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in der Hansdorfer Straße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

