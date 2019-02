Polizeidirektion Trier / Brand in Holzverarbeitungsbetrieb

Brand in Holzverarbeitungsbetrieb

Morbach - Am Samstag, den 16.02.2019 kam es gegen 23:30 Uhr in einem Holzwerk in Morbach zu einem Brand einer Trocknungsmaschine für Holzspäne. Aufgrund eines technischen Defekts und einer daraus resultierenden Überhitzung gerieten die Holzspäne innerhalb der Maschine in Brand. Die Löscharbeiten mithilfe von Atemschutz und Drehleiter der freiwilligen Feuerwehren Morbach, Hoxel und Haag dauerten bis etwa 01:40 Uhr an. Für Anwohner und Mitarbeiter bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Bislang gibt es keine Informationen hinsichtlich der Schadenshöhe.

