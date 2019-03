Polizeidirektion Trier / Bundenbach: Brand einer Werkstatthalle

Bundenbach: Brand einer Werkstatthalle

Idar-Oberstein - Am Samstag, den 30.03.2019 gegen 15:30 Uhr kommt es im Rahmen von Arbeiten zu einem Brand an einem auf einer Hebebühne befindlichen Fahrzeug. Die Flammen greifen auf das Dach der Werkstatthalle über, wodurch Gebäudeschaden entsteht. Durch die Feuerwehr kann der Brand schließlich gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Durch den Brand wird ein Arbeiter leicht verletzt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein Gebäude der OIE Hauptstraße 189 55743 Idar-Oberstein Tel.: 06781 - 5610 piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.