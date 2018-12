Polizeidirektion Trier / Diebe entwenden Fahrzeugteile an ...

Diebe entwenden Fahrzeugteile an abgestellten Fahrzeugen

Idar-Oberstein - Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Montag, 03.12.2018, 19.00 Uhr und Dienstag, 04.12.2018, 07.00 Uhr ein Autohaus in der Carl-Benz-Straße auf. An drei auf dem Außengelände abgestellten Fahrzeugen bauten die Täter die LED-Frontscheinwerfer, sowie die Fahrerairbags aus und richteten hierbei erheblichen Sachschaden an den Fahrzeugen an. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/450570 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 338 55743 Idar-Oberstein Telefon 06781/56867-0 Telefax 06781/56867-209 kiidar-oberstein@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de