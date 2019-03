Polizeidirektion Trier / Diebstahl aus LKW - Zeugen gesucht

Diebstahl aus LKW - Zeugen gesucht

Saarburg - Am vergangenen Freitag, 29.03.2019, zwischen 08:22 Uhr und 08:52 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters Am Leukbach zum Diebstahl aus einer Fahrerkabine eines Lieferfahrzeuges. Der LKW mit der Aufschrift einer Bäckerei war unmittelbar gegenüber des Haupteingangs des Einkaufsmarktes in einer Haltebucht abgestellt. Aus dem LKW entwendet wurden vier weiße Kunststoffbeutel, ca. DIN A 4 groß.

Da der Einkaufsmarkt im Tatzeitraum geöffnet hatte, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Personen den Tatablauf beobachtet haben, ohne diesen zunächst als Diebstahl wahrzunehmen. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt Personen an dem LKW bzw. im Führerhaus des LKW wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg, Tel.: 06581-9155-0, in Verbindung zu setzen.

