Polizeidirektion Trier / Diebstahl eines Portemonnaies

Diebstahl eines Portemonnaies

Idar-Oberstein: - Am 28.03.2019 wurde einer Geschädigten im Bereich der Kreissparkasse in Tiefenstein ihr Portemonnaie gestohlen. Die Geschädigte besuchte zuvor die Bankfiliale und wurde dort vermutlich durch eine dreiköpfige Tätergruppierung ausgespäht. Als die Geschädigte die Bankfiliale verlies, folgte ihr die Tätergruppierung, lenkte die Frau ab und entwendete ihr dabei ihr Portemonnaie. Der Tatverdacht richtet sich hierbei gegen zwei Männer und eine Frau mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Die Frau trug während der Tat eine markante Bekleidung mit einer übergroßen Sonnenbrille, einer dunklen Kopfbedeckung sowie ein mit glitzernden Pailletten besticktes Shirt. Zeugen, welche die beschriebenen Personen oder insbesondere ihr Fahrzeug wahrgenommen haben, werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel.: 06781-5610 zu richten.

