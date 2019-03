Polizeidirektion Trier / Einbruch in Garage nicht geglückt

Einbruch in Garage nicht geglückt

Idar-Oberstein/Stadtgebiet - In dem Zeitraum von Samstag, den 23. Februar bis Samstag, den 2. März wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, in eine verschlossene Garage in der Hauptstraße in Idar-Oberstein einzudringen. Durch den missglückten Einbruchsversuch wurde das Garagentor beschädigt.

Sachdienliche Hinweise erbittet auch hier die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0

