Polizeidirektion Trier / Geparkten PKW beschädigt und ...

Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Trier-Ehrang - Am Montag, 03.12.2018 ereignete sich zwischen 19:50 Uhr und 20:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein blauer VW Golf stand geparkt auf dem o.g. Parkplatz. Als der Fahrer des blauen VW Golfs zu seinem PKW zurückkam, teilten ihm zwei junge Männer mit, dass ein roter PKW mit seinem VW Golf kollidiert sei. Der Fahrer des roten PKW sei ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut und sei dann davongefahren. Der Schaden am VW Golf beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden o.g. jungen Männer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

