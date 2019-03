Polizeidirektion Trier / Geparkten PKW beschädigt und ...

Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Schweich - Am Sonntag, 31.03.2019 ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 13:50 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Feuerwehr Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein heller VW Polo stand geparkt auf dem o.g. Parkplatz. Als die Fahrerin zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie im hinteren linken Heckbereich einen Schaden fest, der vermutlich durch einen neben ihr geparkten PKW verursacht wurde. Der Schaden am VW Polo beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

