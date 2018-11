Polizeidirektion Trier / Konz, ...

Konz, Röderbusch-Ring,Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Konz - Zwischen dem 13.06.2018 und dem 27.11.2018 wurden in Konz, Röderbusch-Ring drei Fahrzeuge durch Unbekannte an der Bereifung beschädigt. Es wurde hier einmal eine Schraube sowie zweimal Nägel in die jeweiligen Reifen fixiert. Es kann von Glück gesprochen werden, dass die Geschädigten mit ihren Fahrzeugen auf Grund dieser Taten, keinen Unfall mit Personen sowie Sachschaden verursachten. Durch die Polizei Konz wurden nun drei Verfahren wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen sowie Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Konz erbeten. Tel. 06501/92680

