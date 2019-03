Polizeidirektion Trier / Motorradunfall durch Dieselspur

Motorradunfall durch Dieselspur

Trier - Am Freitag, dem 22.03.2019, kam es gegen 15:50 Uhr auf der B 268 in Höhe der Straße Am Schurpenberg in Zerf zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Im dortigen Kurvenbereich verlor zuvor ein unbekanntes Fahrzeug Diesel. Aufgrund dieser Straßenverunreinigung kam der Motorradfahrer zu Fall. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, welches den Treibstoff verloren hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 zu melden.

