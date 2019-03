Polizeidirektion Trier / Pkw bei Unfallflucht beschädigt

Pkw bei Unfallflucht beschädigt

Idar-Oberstein - In der Zeit von Freitag, 22. März, 04:30 Uhr, bis Montag, 25. März, 00:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, einen silbernen Pkw der Marke Daewoo. Dieser war am Straßenrand in der Mainzer Straße unweit des Bahnhofs abgestellt. Das Fahrzeug wurde dabei im linken Heckbereich nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

