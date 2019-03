Polizeidirektion Trier / PKW beschädigt und geflüchtet

PKW beschädigt und geflüchtet

Ayl - Am Donnerstag, dem 28.02.2019, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Weinstraße in Ayl, aus Richtung Brunnenstraße kommend. Auf Höhe des Anwesen Nr. 18 a streifte er beim Vorbeifahren einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyunda i10. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung der Straße Im Wiegenthal fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von etwa 1500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-91550.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Telefon 06581 9155-0 pisaarburg@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.