Polizeidirektion Trier / Polizeieinsatz in der Trierer ...

Polizeieinsatz in der Trierer Fußgängerzone

Trier - Am Freitag, dem 29.03.19, gegen 14 Uhr, kam es im Bereich der Brotstraße in der gutbesuchten Trierer Fußgängerzone zu einem polizeilichen Einsatz, bei dem der kommunale Vollzugsdienst (KomVD) unterstützt wurde. Hintergrund war, dass ein amtsbekannter Mann aus dem Obdachlosenmilieu wiederholt als aggressiver Bettler auftrat und sogar kleine Kinder, die Geld in seinen Bettelbeutel warfen, mit obszönen Beleidigungen betitelte. Während der Kontrolle der Person wurden die Mitarbeiter des KomVD unentwegt beleidigt. Dem erteilten Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Auch nach Unterstützung durch die Polizei ließ sein aggressives Verhalten nicht nach. Zudem bespuckte er die Einsatzkräfte. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Passanten, die von dem Mann ebenfalls beleidigt worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Ansprechpartner: Lentes, PHK

Polizeipräsidium Trier Polizeiinspektion Trier Südallee 3 54290 Trier Telefon: 0651/9779-3200 Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.