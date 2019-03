Polizeidirektion Trier / Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 ...

Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 Ausländerrechtliche Verstöße stark zurückgegangen, Anstieg der Fallzahlen und Erhöhung der Aufklärungsquote bei den übrigen Straftaten

Trier - Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion (PI) Trier, Herr Polizeidirektor Dietmar Braun, bewertet die gesunkene Zahl der erfassten Straftaten im Jahr 2018 auf 11.199 positiv. Der bereits im Vorjahr festgestellte Rückgang der Fallzahlen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Aufenthalts- und Asylrecht setzt sich im Jahr 2018 erfreulicherweise weiter fort. Ursächlich hierfür sind die rückläufigen Zuwandererzahlen, mit denen eine geringere Anzahl an Verstößen gegen das Ausländer-/Aufenthaltsgesetz einhergeht. Somit verzeichnet die PI Trier im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 1.843 Straftaten. Die im Vergleich zum Vorjahr auf 69,8 % gesunkene Aufklärungsquote steht ebenfalls im Zusammenhang mit dem Rückgang der o. g. Deliktsgruppe, da diese Straftaten eine Aufklärungsquote von 100 % aufweisen und dieser gesunkene Gesamtanteil an den erfassten Straftaten Auswirkungen auf die Gesamtaufklärungsquote hat. Im Bereich der Rohheitsdelikte ist insgesamt erneut ein Rückgang der Straftaten zu verzeichnen. So sind die Fallzahlen dieser Deliktgruppe um 160 Fälle auf nunmehr 1.498 Straftaten zurückgegangen. Die Aufklärungsquote von 87 % ist nach wie vor auf einem hohen Niveau. Ebenso ist bei den einfachen Körperverletzungsdelikten, welche Bestandteil der Gruppe der Rohheitsdelikte sind, ein Rückgang um 119 Fälle auf 1.150 Taten festzustellen. Bei dem strafrechtlich qualifizierten Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzungen verzeichnet die PI Trier ebenfalls einen Rückgang. Hier wurden 255 Strafanzeigen erfasst, was einem Rückgang von 27 Sachverhalten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. "Der Rückgang bei den Rohheitsdelikten ist unter anderem Ergebnis der starken Präsenz von Einsatzkräften und unserem umfassenden Sicherheitskonzept bei größeren Veranstaltungen." Dietmar Braun bewertet den Rückgang in diesem Deliktbereich äußerst positiv. Im vergangenen Betrachtungszeitraum des Jahres 2017 wiesen die Ladendiebstähle noch steigenden Zahlen aus bei einem abschließenden Datenbestand von 1.232 Strafanzeigen. Dieser Trend ist im Jahr 2018 erfreulicherweise gestoppt worden. 250 Ladendiebstähle wurden weniger beanzeigt. Die hohe Aufklärungsquote von 95,9 % spricht ebenfalls für sich. Diese hohe Aufklärungsquote ist unter anderem auf verstärkte Überwachungsmaßnahmen der Ladenbetreiber im personellen und materiellen Bereich zurückzuführen, die auf diese Weise mehr begangene Straftaten aufgedeckt haben. In diesen Zahlen spiegelt sich zudem der Trend in der Deliktgruppe der einfachen Diebstähle wider, der im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 435 Delikten aufweist und damit auf 2.418 Taten gesunken ist. Die Diebstähle unter erschwerenden Umständen sind mit 998 Fällen annähernd auf dem Vorjahresniveau, stellen im 5-Jahres Vergleich aber den zweitniedrigsten Wert dar. Der Gesamtkomplex der sonstigen Straftaten, die unter anderem die Delikte Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung umfassen, befinden sich ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2018 wurden 1.058 Sachbeschädigungen aufgenommen, wohingegen dieser Wert im Vorjahr noch bei 1.078 Straftaten lag. Ähnlich verhält es sich bei der Untergruppe der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Hier stehen dem Wert von 451 Anzeigen im Jahr 2017 nunmehr 432 Delikte im Betrachtungszeitraum 2018 gegenüber. Dieser Wert von 432 Straftaten stellt im 5-Jahres-Vergleich sogar einen Tiefstand dieser Deliktgruppe dar. "In vielen Deliktbereichen haben sich positive Entwicklungen des Vorjahres auch in diesem Jahr fortgesetzt, indem die Fallzahlen gesenkt werden konnten. Dies ist das Ergebnis der überaus engagierten und professionellen Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der PI Trier und der Polizeiwache Innenstadt, denen mein ausdrücklicher Dank gilt." Nicht vergessen möchte PD Dietmar Braun zudem den Dank an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trier, durch deren Mitwirken und Informationen die Aufklärung vieler Straftaten erst ermöglicht oder unterstützt wurde.

