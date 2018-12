Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Idar-Oberstein - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht vom 29.11.2018 auf den 30.11.2018 ein leerstehendes Firmengebäude in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Mit einem Gullydeckel warf der Täter mehrere Fensterscheiben ein und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

