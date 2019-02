Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein grauer Seat Leon in der Straße "Rennelswies" in Idar-Oberstein durch unbekannte Täter zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

