Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Idar-Oberstein und Niederwörresbach - Ein in der Atzenbach in Niederwörresbach parkender Opel Corsa wurde im Zeitraum vom 23.11.2018, 23:00 Uhr bis zum 24.11.2018, 08:00 Uhr beschädigt, in dem vermutlich durch Fußtritte der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Ein weiterer geparkter PKW, Seat Leon wurde in der Nacht vom 01.12.2018 auf den 02.12.2018 ebenfalls im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Das Fahrzeug war auf einem großen Parkplatz vor einer Diskothek in der Schönlautenbach, Idar-Oberstein abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

