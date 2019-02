Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an Gartenzaun

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Heinzerath - Nach dem Fastnachtsumzug in Heinzerath am Sonntag, den 24.02.2019 wurde gegen 17:15 Uhr, in der Haardtkopfstraße die Gartenmauer/-zaun eines Hauses eingetreten. In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurden vier männliche Personen gesichtet, die eine Leiter wegtrugen. Diese Leiter befand sich ursprünglich am angrenzenden Bereich des Hauses. Die Personen ließen die Leiter, nach Entdeckung durch den Eigentümer, fällen und liefen weg.

Sachdienliche Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740 www.pimorbach@polizei.rlp.de

