Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug ...

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug durch Faschingsteilnehmer in Bärenkostüm

55767 Buhlenberg, Höhenweg zwischen Birkenfeld und Buhlenberg - Im Zusammenhang mit dem Buhlenberger Fastnachtsumzug am Sonntag, 03.03.2019, kam es gegen 13:45 Uhr auf dem Feldweg zwischen Birkenfeld und Buhlenberg zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen BMW. Der Fahrzeugführer fuhr in Schrittgeschwindigkeit an einer Fußgruppe vorbei, als ein Passant in Bärenkostüm gegen den Außenspiegel der Beifahrerseite geschlagen habe. Hierbei wurde die Elektronik des Spiegels beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den "Bären"

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782/ 991-0 www.polizei.rlp.de/pi.birkenfeld

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.