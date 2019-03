Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Hermeskeil - Am gestrigen Samstag, 16.03.2019 wurde in der Klemensstraße in Osburg ein Pkw beschädigt. Der / die unbekannte(n) Täter rissen den Heckscheibenwischer an einem geparkten Pkw ab. Der Tatzeitraum kann zwischen 18 und 21 Uhr eingegrenzt werden. Wer Hinweise, insbesondere in dem Tatzeitraum, zu der Sachbeschädigung machen kann möge sich bitte mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil in Verbindung setzen.

