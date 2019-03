Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein/Göttschied - Am Mittwoch,27.03.2019, sowie Donnerstag, 28.03.2019 wurden tagsüber durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge zerkratzt, die in der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße am Straßenrand abgestellt waren. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein um Hinweise aus der Bevölkerung. Telefonnummer: 06781 / 5610

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Telefon: 06781- 5610 Telefax: 06781- 561 150 piidar-oberstein@polizei.rlp.de