Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung an Roller

Sachbeschädigung an Roller

Idar-Oberstein - In der Nacht zum Fastnachtssonntag, den 03.03.2019, haben bislang unbekannte Täter einen Roller in der Straße Obere Meitzenbach in Idar-Oberstein beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100EUR.

Sachdienliche Hinweise erbittet auch hier die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0

