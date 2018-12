Polizeidirektion Trier / Sachbeschädigung durch Graffiti

Sachbeschädigung durch Graffiti

Stadtgebiet Baumholder - Im Stadtgebiet Baumholder konnten mehrere Tatorte festgestellt werden, an denen Gebäude, Schaukästen, oder ähnliches mittels Farbschmierereien in Form von Graffiti beschädigt wurden. Insgesamt wurden bisher acht Örtlichkeiten bekannt. An den Örtlichkeiten war jeweils ein Schriftzug "AKVA" oder "AKUA" aufgesprüht worden. Täterhinweise sind bisher nicht vorhanden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um Hinweise.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Baumholder

Sankt-Hubertus-Straße 1 55774 Baumholder Telefon: 06783-991-0 Telefax: 06783-991-50 pibaumholder@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.