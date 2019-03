Polizeidirektion Trier / Schlägerei in Fußgängerzone Oberstein

Schlägerei in Fußgängerzone Oberstein

Idar-Oberstein - Am 21. März gingen bei der PI Idar-Oberstein kurz vor 16 Uhr mehrere Notrufe ein. Anlass war eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Platz "Auf der Idar". Neben ausgeteilten Faustschlägen kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz. Die Kontrahenten samt Begleitpersonen konnten von zwei Streifen der PI Idar-Oberstein eingangs der Fußgängerzone Oberstein in Höhe der Alten Post gestellt und voneinander getrennt werden. Zwei Beteiligte waren offensichtlich verletzt worden und musste vom DRK vor Ort versorgt werden. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte ein Streit gewesen sein, welcher sich in der Nähe des Bahnhofs aus einer Beleidigung heraus entwickelt hatte. Den teilweise alkoholisierten Personen wurde nach Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis erteilt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06781/561-0 mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

