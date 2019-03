Polizeidirektion Trier / Unbekannte Täter heben Kanaldeckel aus

Unbekannte Täter heben Kanaldeckel aus

Osburg - In der Nacht vom 22.03.2019 auf den 23.03.2019, gegen circa 02:00 Uhr haben bis dato unbekannte Personen in der Steilstraße in Osburg mehrere Kanaldeckel ausgehoben und diese auf die Fahrbahn geworfen. Dadurch entstanden mehrere Gefahrenstellen im Verkehr entstanden. Weiterhin wurde im Kreuzungsbereich zur Klemensstraße ein Beton-Blumenkübel umgeworfen, der teils in die Fahrbahn ragte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Trier newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117698 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117698.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503 - 9151-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.